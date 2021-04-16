Суд відмовився стягнути з менеджерів "Мотор Січі" збиток за розкрадання майже 440 млн грн, - адвокати

Апеляційний господарський суд залишив у силі рішення госпсуду Запорізької області, який відмовився стягнути з менеджерів компанії "Мотор Січ" збиток за розкрадання на суму 438 млн грн.

Про це РБК-Україна повідомили адвокати компанії-акціонера "Мотор Січі", які ініціювали позов.

Представники "Бізнес Хаус Хелена" заявили, що будуть і далі домагатися компенсації завданої підприємству шкоди його керівниками і мають намір звернутися до Верховного суду.

"Судді Центрального апеляційного господарського суду у складі Коваль Л.О., Кузнєцова В.О. і головуючого Чередко А.О. відмовились стягувати з топ-менеджерів шкоду, заподіяну ними підприємству. Таким чином, попри два кримінальних провадження і доведені в судовому порядку факти розкрадань перша і апеляційна судові інстанції відхилили позов компанії-акціонера про відшкодування збитку, який був нанесений заводу "Мотор Січ" діями топ-менеджменту підприємства ", - повідомили адвокати.

Як відомо, позов був ініційований компанією "Бізнес Хаус Хелена" до голови ради директорів ВАТ "Мотор Січ" Сергія Войтенка та фінансовому директору, а також члену ради директорів підприємства Віктору Луніну.

Нагадаємо, факти розкрадань грошових коштів "Мотор Січ" за допомогою покупки сміттєвих цінних паперів та подальшого переведення цих грошей зафіксовані ще в квітні 2018 року рішенням Шевченківського райсуду Києва в рамках розгляду відповідної кримінальної справи.

Також відкрито справу стосовно схем топ-менеджменту заводу "Мотор Січ", яке здійснювало Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби.

За даними слідства, фіндиректор Віктор Лунін нібито підписував договори купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів з фіктивними компаніями, і при його участі здійснювалося перерахування коштів за їх придбання з метою подальшого продажу.

Своєю чергою Сергій Войтенко нібито не зупинив такі дії, хоча мав можливості і повноваження, а також володів всією інформацією про розкрадання коштів підприємства.

На думку глави Антирейдерського союзу України Андрія Семидідька, українські суди є безпосередніми учасниками рейдерських захоплення підприємства, і сприяють експропріації інвестицій китайських акціонерів, які придбали ще у 2016 р. контроль над підприємством завдяки законної операції по покупці акцій.