Суд отказался взыскать с менеджеров "Мотор Сичи" ущерб за хищения на почти 440 млн грн, - адвокаты

Апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение хозсуда Запорожской области, который отказался взыскать с менеджеров компании "Мотор Сич" ущерб за хищения на сумму 438 млн грн.

Об этом РБК-Украина сообщили адвокаты компании-акционера "Мотор Сичи", которые инициировали иск.

Как известно, иск был инициирован компанией "Бизнес Хаус Хелена" к председателю совета директоров ОАО "Мотор Сич" Сергею Войтенко и финансовому директору, а также члену совета директоров предприятия Виктору Лунину.

"Судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда в составе Коваль Л.А., Кузнецова В.А. и председательствующего Чередко А.Е. отказались взыскивать с топ-менеджеров ущерб, нанесенный ими предприятию. Таким образом, несмотря на два уголовных производства и доказанные в судебном порядке факты хищений первая и апелляционная судебные инстанции отклонили иск компании-акционера о возмещении ущерба, который был нанесен заводу "Мотор Сич" действиями топ-менеджмента предприятия ", - сообщили адвокаты.

Представители "Бизнес Хаус Хелена" заявили, что будут и далее добиваться компенсации нанесенного заводу ущерба его руководителями и намерены обратиться в Верховный суд.