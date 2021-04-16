Суд отказался взыскать с менеджеров "Мотор Сичи" ущерб за хищения на почти 440 млн грн, - адвокаты

Апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение хозсуда Запорожской области, который отказался взыскать с менеджеров компании "Мотор Сич" ущерб за хищения на сумму 438 млн грн.
Об этом РБК-Украина сообщили адвокаты компании-акционера "Мотор Сичи", которые инициировали иск.
Как известно, иск был инициирован компанией "Бизнес Хаус Хелена" к председателю совета директоров ОАО "Мотор Сич" Сергею Войтенко и финансовому директору, а также члену совета директоров предприятия Виктору Лунину.
"Судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда в составе Коваль Л.А., Кузнецова В.А. и председательствующего Чередко А.Е. отказались взыскивать с топ-менеджеров ущерб, нанесенный ими предприятию. Таким образом, несмотря на два уголовных производства и доказанные в судебном порядке факты хищений первая и апелляционная судебные инстанции отклонили иск компании-акционера о возмещении ущерба, который был нанесен заводу "Мотор Сич" действиями топ-менеджмента предприятия ", - сообщили адвокаты.
Представители "Бизнес Хаус Хелена" заявили, что будут и далее добиваться компенсации нанесенного заводу ущерба его руководителями и намерены обратиться в Верховный суд.
Напомним, факты хищений денежных средств "Мотор Сич" посредством покупки мусорных ценных бумаг и последующего обналичивания этих денег зафиксированы еще в апреле 2018 года решением Шевченковского райсуда Киева в рамках рассмотрения соответствующего уголовного дела.
Также открыто дело в отношении схем топ-менеджмента завода "Мотор Сич", которое осуществляло Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы.
По данным следствия, финдиректор Виктор Лунин якобы подписывал договоры купли-продажи мусорных ценных бумаг с фиктивными компаниями, и при его участии осуществлялось перечисление средств за их приобретение с целью дальнейшего обналичивания.
В свою очередь Сергей Войтенко якобы не остановил такие действия, хотя имел возможности и полномочия, а также располагал всей информацией о хищении средств предприятия.
По мнению главы Антирейдерского союза Украины Андрея Семидидько, украинские суды являются непосредственными участниками рейдерских захвата предприятия, и способствуют экспроприации инвестиций китайских акционеров, которые приобрели еще в 2016 г. контроль над предприятием благодаря законной сделке по покупке акций.