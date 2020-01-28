Суд відмовився повернути державі авіакомпанію Коломойського

Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду м. Києва, яким Фонду держмайна було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ "Галтера" (пов'язаної з Ігорем Коломойським) щодо розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" у 2009 році. Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з матеріалами суду, свій позов ФДМУ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов’язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаячну систему та земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави. Також за оцінками ФДМУ, "Галтера" із передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 для оновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (у т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.

Госпсуд м. Києва у своєму рішенні від 11 вересня 2019 констатував, що Кабмін лише 4 листопада 2015 року визначив держорган, якому мало бути передане відповідне майно. При цьому з квітня 2014 року (тобто від початку АТО) аеропорт використовували військові, через що не було можливості здійснювати реконструкцію об’єкта. Також суд критично оцінив аргумент ФДМУ, що відповідні роботи могли бути проведені до квітня-2014, адже договором про приватизацію "Дніпроавіа" не було визначено дати початку реконструкції, а тому ТОВ "Галтера" мало право на власний розсуд її визначити в будь-який проміжок часу до 31 грудня 2014 року.

Нагадаємо, у жовтні 2019 Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу державного "ПриватБанку" та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими націоналізованому банку було відмовлено у визнанні його кредиторських вимог на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа" (у рамках справи №904/8902/17 щодо банкрутства цієї авіакомпанії).