Суд отказался вернуть государству авиакомпанию Коломойского

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда м. Киева, которым Фонду госимущества было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера" (связанной с Игорем Коломойским) о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" в 2009 году. Об этом сообщает Finbalance.

Согласно материалам суда, свой иск ФГИУ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтерой" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства. Также по оценкам ФГИУ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Хозсуд г. Киева в своем решении от 11 сентября 2019 констатировал, что Кабмин лишь 4 ноября 2015 года определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014 года (то есть с начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта. Также суд критически оценил довод ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля-2014, поскольку договором о приватизации "Днеправиа" не были определены даты начала реконструкции, а потому ООО "Галтера" имело право по своему усмотрению определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.

Напомним, в октябре 2019 Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу государственного "ПриватБанку" и оставил без изменений решения судов низших инстанций, которыми национализированному банку было отказано в признании его кредиторских требований на 1,5 млрд грн в "Днеправиа" (в рамках дела №904/8902/17 относительно банкротства этой авиакомпании).