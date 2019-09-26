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Богдан отримав відзнаку заслуженого юриста за те, чого не було, - розслідування

Новини » Політика    26.09.2019 - 23:00
Богдан отримав відзнаку заслуженого юриста за те, чого не було, - розслідування
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан отримав відзнаку нібито за повернення державі "Нікопольського заводу феросплавів"

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан отримав від третього президента Віктора Ющенка звання заслуженого юриста за те, чого насправді не було. Про це йдеться в розслідування програми "Схеми".

Як повідомляється, в клопотанні про нагородження Богдана йдеться, що він брав участь у поверненні державі незаконно приватизованого підприємства "Нікопольський завод феросплавів". Разом з Богданом звання заслуженого юриста отримали ряд інших адвокатів.

"Завдяки захисту групою адвокатів, під керівництвом, в тому числі Андрія Богдана, інтересів держави в особі Кабінету міністрів в судових установах, незаконно приватизоване ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" було повернуто державі", - йдеться в клопотанні.

Однак, олігарх Ігор Коломойський заперечив інформацію про те, що "Нікопольський завод феросплавів" був коли-небудь націоналізований. За його словами, підприємство перейшло у приватну власність у 2003 році і наразі залишається приватним.

"Ну, приватизували і все, став приватним підприємством. У мене є там пакет акцій. І в Пінчука там є пакет акцій", - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що керівник Офісу президента Андрій Богдан в 2013 році брав участь в переговорах прем'єра Миколи Азарова з керівництвом РФ щодо припинення асоціації з Європейським союзом. Після візиту в РФ Богдан отримав державну нагороду.

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