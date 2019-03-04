Справа Гандзюк: суд відмовився продовжити покладені на Мангера обов'язки

Мангер в ході засідання запевняв, що нікуди не збирається тікати

Шевченковский райсуд Киева постановил отказать в продлении срока действия возложенных на Владислава Мангера обязательств. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



Соответствующее решение принял судья Головчак в зале суда.

"Суд постановил отказать в продлении срока действия обязательств, возложенных на Владислава Мангера", - сказал судья.

Сам Мангер в ходе заседания уверял, что никуда не собирается бежать.

"Я не поеду, я никуда не убегал. Я буду находиться здесь. Ваша честь, прошу Вас принять честное и справедливое решение", - сказал Мангер.

Напомним, сторона обвинения по делу Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, просила продлить срок действия обязательств, возложенных на подозреваемого.

"Учитывая изложенное, прошу продлить срок действия обязательств, которые были возложены на Владислава Мангера. А именно: сдать на хранение паспорт для выезда за границу, не выезжать, не общаться со свидетелями и с другими подозреваемыми в уголовном производстве, а также носить электронный браслет", - сказала прокурор Виктория Калита.

Отметим, сегодня на 17:10 также назначено заседание Киевского апелляционного суда, где будет рассматриваться апелляционные жалобы стороны защиты и стороны обвинения по делу Владислава Мангера.