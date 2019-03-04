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Суд почав розглядати продовження запобіжного заходу Мангеру

Новини » Політика    04.03.2019 - 15:06
Суд почав розглядати продовження запобіжного заходу Мангеру
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд клопотання про відсторонення від посади Мангера, призначений на сьогодні, не відбувся

Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 4 березня, почав засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду. 

Зазначимо, розгляд клопотання про відсторонення від посади Мангера, призначений на сьогодні, не відбувся. Дане засідання мало відбутися о 10 годині. 

Окрім того, сьогодні на 17:10 також призначене засідання Київського апеляційного суду, де розглядатимуть апеляційні скарги сторони захисту та сторони обвинувачення по справі Владислава Мангера. 

Нагадаємо, у п'ятницю Київський апеляційний суд взяв перерву у розгляді апеляцій. Адвокати Мангера заявляли клопотання про відвід колегії суддів, потім про відвід прокурорам, а насамкінець - про повернення апеляційної скарги прокуратурі. Втім, суд відхилив усі клопотання захисту. 

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Мангеру. 

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