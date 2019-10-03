Суд відмовився призупинити рішення Нацради за ліцензією "112 Україна"

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольняти позов від п'яти регіональних компаній під емблемою "112" про зупинення дії рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо скасування ліцензії телеканалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Зазначається, що суд ухвалив відмовити в її задоволенні позов телеканалу з-за недостатньої кількості доказів про незаконність рішення Нацради.

"Розглянувши доводи заявника щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову, суд прийшов до висновку, що бачить підстав для задоволення відповідної заяви. Зараз позивачами не надано суду належних доказів в обґрунтування заяви та належних доказів наявності очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам для прийняття рішення по справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в суд надійшла заява про забезпечення позову від п'яти телерадіоорганізацій, які ведуть мовлення під логотипом "112 Україна". Вони просили суд скасувати рішення Нацради та зобов'язати відповідного провайдера відновити мовлення каналів в цифровому форматі (Т2).

Раніше в Нацраді роз'яснили, що буде з мовленням "112 Україна" після скасування ліцензії. Заборона стосується лише мовлення телеканалу у форматі Т2, але не поширюється на мовлення в інтернеті, а також на кабельному або супутниковому сигналі. За підрахунками аналітиків, телеканал втратить близько 40% аудиторії після скасування ліцензії

Також РБК-Україна повідомляло, що в Офісі президента стежать за ситуацією навколо телеканалу і заявляють, що незабаром буде оновлено склад Нацради, що "допоможе врегулювати ситуацію на телевізійному ринку".