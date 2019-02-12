Суд відмовився передавати в АРМА арештоване майно Продана

Правоохоронці просили передати в управління АРМА майно, на яке було накладено арешт

Соломянский районный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в передаче в управление Национального агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) арестованного имущества в деле по подозрению бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Слово и дело" со ссылкой на соответствующее решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева.

В САП отметили, что правоохранители просили передать в управление АРМА имущество, на которое публичным решением суда был наложен арест.

Напомним, в начале января Соломянский районный суд Киева принял решение арестовать часть имущества бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы.

После этого суд снял электронный браслет с Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении.

Отметим, что Продана подозревают в незаконном обогащении, а именно во владении двумя квартирами в элитной киевской новостройке стоимостью 6,7 млн гривен, двумя домами в Турции стоимостью 78 млн гривен, а также тремя автомобилями представительского класса общей стоимостью 3,4 млн гривен.