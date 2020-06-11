Суд відмовився обирати запобіжний голові Львівської ОДА

Фото: Маркіян Мальський (facebook.com malskyym)

Суд відмовив прокуратурі у відповідному клопотанні

Галицький суд Львова ввечері 10 червня відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу колишньому голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіянові Мальському. Для нього просили застосувати особисте зобов’язання.

Про це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що 15 червня буде опублікований текст судового рішення.

За версією прокуратури, своїм розпорядженням від 7 серпня 2019 року Маркіян Мальський зобов’язав продати земельну ділянку з озером і прибережною смугою, що завдало значних збитків державі.

9 червня екс-очільнику адміністрації області повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що Мальський підписав розпорядження, яким передав у власність ТОВ "Узлісся", власником якого є львівський бізнесмен Ігор Кривецький, земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області. Ідеться про ділянку за селом Стрілки для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн. У цьому місці розташований готельно-оздоровчий центр "Едем резорт". А на цій ділянці є проточне озеро понад 9 га і прибережна захисна смуга.

Однак у розпорядженні ексголова ОДА зобов’язує продати земельну ділянку ТОВ "Узлісся", а не передати у власність, а Перемишлянську райадміністрацію зобов’язує укласти угоду купівлі-продажу.

Сам Мальський вважає передчасною і безпідставною підозру обласної прокуратури. Він зазначив, що, фактично, процедура оформлення власності цієї конкретної ділянки орендарем розпочалася ще у 2018 році.

Згодом після оголошення підозри Мальському на офіційній сторінці "Едем резорт" у Facebook була оприлюднена заява, у якій мовиться, що підприємство після купівлі земельної ділянки провело інвентаризацію і виявило "помилку, що була допущена службовцями Державного водного агентства. У результаті, з метою дотримання законодавчо встановлених норм і недопущення жодних порушень зі сторони підприємства, ми ухвалили рішення виправити вказану помилку. Земельна ділянка під водним дзеркалом і водне дзеркало повернеться у власність держави, а ТзОВ "Узлісся" повертається до договірних відносин".

Як відомо, Мальський був очільником області від 6 липня 2019 року до 24 грудня 2019 року.

РБК-Україна писало, що екс-керівника Львівської обласної держадміністрації підозрюють у службовій недбалості, що принесло 7 млн гривень збитків.

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Автор: Инна Собора