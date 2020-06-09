Колишнього голову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень

Прокуратура готує підозру чиновнику
Колишнього керівника Львівської обласної держадміністрації підозрюють у службовій недбалості. Своїми діями посадовець завдав області понад 7 млн гривень збитків.
Про це повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко.
Мова йде про Маркіяна Мальського. ЛОДА чиновник очолив у липні минулого року. Через місяць після призначення Мальський видав розпорядження, яким передав у користування приватному курорту земельну ділянку площею 15 га. Вартість угоди склала 7,2 млн гривень, земля призначалася "для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення".
"Разом з цим, на цій ділянці насправді розміщується проточне озеро понад 9 га та прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності", - зазначила прокурор.
Діденко повідомила, що вже підписала відповідне повідомлення про підозру Мальському.
"Обвинувачення полягає у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (понад 7 млн збитків). Водночас, готуємо позов до суду про повернення землі та озера у власність держави", - додала прокурор.
Нагадаємо, Мальський є головою західно-української філії юридичної компанії Arzinger.
На посаді голови ЛОДА Мальський пропрацював менше півроку: у грудні 2019 президент Володимир Зеленський звільнив його через відсутність результатів".
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Роман Калиниченко