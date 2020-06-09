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Колишнього голову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 19:34
Колишнього голову Львівської ОДА підозрюють у недбалості на 7 млн гривень
Фото: Маркіян Мальський (facebook.com malskyym)

Прокуратура готує підозру чиновнику

Колишнього керівника Львівської обласної держадміністрації підозрюють у службовій недбалості. Своїми діями посадовець завдав області понад 7 млн гривень збитків.

Про це повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко.

Мова йде про Маркіяна Мальського. ЛОДА чиновник очолив у липні минулого року. Через місяць після призначення Мальський видав розпорядження, яким передав у користування приватному курорту земельну ділянку площею 15 га. Вартість угоди склала 7,2 млн гривень, земля призначалася "для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення".

"Разом з цим, на цій ділянці насправді розміщується проточне озеро понад 9 га та прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності", - зазначила прокурор.

Діденко повідомила, що вже підписала відповідне повідомлення про підозру Мальському.

"Обвинувачення полягає у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (понад 7 млн збитків). Водночас, готуємо позов до суду про повернення землі та озера у власність держави", - додала прокурор.

Нагадаємо, Мальський є головою західно-української філії юридичної компанії Arzinger.

На посаді голови ЛОДА Мальський пропрацював менше півроку: у грудні 2019 президент Володимир Зеленський звільнив його через відсутність результатів".

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Областная государственная администрацияЛьвів
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