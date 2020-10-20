Суд відмовився заарештувати "беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Майдані

Святошинський районний суд Києва відмовився помістити під домашній арешт колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченко та Сергія Тамтуру. Їх звинувачують у причетності до вбивства 48 активістів Євромайдану.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У вівторок, 20 жовтня, суд присяжних продовжив розглядати справу про розстріл Небесної сотні на вулиці Інститутській у Києві. У цьому злочині звинувачують 5 екс-бійців "Беркута": Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка та Олега Янішевського.

Всі вони були звільнені в кінці грудня 2019 року для участі в обміні полоненими в рамках домовленостей між президентами України та Росії. "Беркутівці" Тамтура і Маринченко 8 лютого 2020 року повернулися на підконтрольну територію України, всі інші залишилися в ОРДЛО.

На даний момент прокуратура попросила суд помістити двох обвинувачених, які повернулися, під домашній арешт, оскільки за даними правоохоронців, вони можуть перешкодити судовому процесу. Проте суд присяжних у вівторок відмовив у цьому клопотанні, зазначивши, що Тамтура і Маринченко не приховуються від суду.

Тих, хто залишився в ОРДЛО "беркутівців" прокуратура просить оголосити в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше слідчі ДБР направили до суду обвинувальні акти проти двох колишніх співробітників спецполку "Беркут" у Києві у справах Майдану.

Також повідомлялося, що в Києві розблокували розгляд справи про розстріли на Майдані.