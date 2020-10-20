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Суд отказался арестовать "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане

Автор: Олег Черныш

Святошинский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Их обвиняют в причастности к убийству 48 активистов Евромайдана.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Во вторник, 20 октября, суд присяжных продолжил рассматривать дело о расстреле Небесной сотни на улице Институтской в Киеве. В этом преступлении обвиняют 5 экс-бойцов "Беркута": Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.

Все они были освобождены в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России. "Беркутовцы" Тамтура и Маринченко 8 февраля 2020 года вернулись на подконтрольную территорию Украины, все остальные остались в ОРДЛО.

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На данный момент прокуратура попросила суд поместить двух вернувшихся обвиняемых под домашний арест, так как по данным правоохранителей, они могут помешать судебному процессу. Однако суд присяжных во вторник отказал в этом ходатайстве, отметив, что Тамтура и Маринченко не скрываются от суда.

Оставшихся в ОРДЛО "беркутовцев" прокуратура просит объявить в международный розыск.

Напомним, ранее следователи ГБР направили в суд обвинительные акты против двух бывших сотрудников спецполка "Беркут" в Киеве по делам Майдана.

Также сообщалось, что в Киеве разблокировали рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.

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