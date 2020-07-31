До суду направили звинувачення проти двох екс-"беркутівців" у справах Майдану

Фото: зіткнення на Майдані (РБК-Україна)

Відносно ще одного колишнього "беркутівця" завершили розслідування

Слідчі Державного бюро розслідувань направили в суд обвинувальні акти проти двох колишніх співробітників спецполку "Беркут" в Києві у справах Майдану. Їх звинувачують в незаконному затриманні учасників Революції Переваги.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, екс-"беркутівці" незаконно затримали учасника протестів 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві.

"В ході затримання до потерпілого застосували фізичну силу, ніж незаконно перешкодили проведенню зборів. Надалі колишні міліціонери склали рапорти про затримання потерпілого, в які внесли завідомо неправдиві відомості", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Їм інкримінують порушення ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України.

Крім цього слідчі ГБР завершили розслідування стосовно колишнього співробітника "Беркута" в Дніпропетровській області. Його підозрюють у дачі неправдивих свідчень для штучного створення доказів вчинення злочину потерпілим.

"Будучи допитаним слідчим в якості свідка, надав завідомо неправдиві показання про те, що потерпілий нібито чинив протиправні дії, а саме брав участь у масових заворушеннях на вул. Грушевського в Києві в січні 2014 року, що не відповідало дійсності", - додали в ОГП.

Раніше РБК-Україна писало, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова призначила Олексія Донського виконуючим обов'язки глави департаменту по "справах Майдану".

Також повідомлялося, що в Києві розблокували розгляд справи про розстріли на Майдані.