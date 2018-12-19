ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суд відмовила у задоволенні позову Насірова до лікаря

Новини » Політика    19.12.2018 - 17:43
Суд відмовила у задоволенні позову Насірова до лікаря
Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

Насіров хотів відсудити у лікаря 1 млн гривень

Шевченкіський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова щодо лікаря Максима Соколова. Про це в коментарі РБК-Україна розказала прес-секретар Шевченківського суду Ольга Півень. 

Вона зазначила, що позов відхилено у повному обсязі. 

"У задоволенні позову Романа Насірова відмовлено", - повідомила вона. 

Нагадаємо, Насіров вимагав від лікаря Соколова 1 млн гривеньза свідчення в суді. НАБУ просило лікаря оцінити стан здоров'я Насірова, після чого він давав свідчення під присягою у суді.

"Насіров подав цивільний позов до суду, тому що ці дані оприлюднили без його дозволу. Паралельно адвокати Насірова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини. В суді від лікаря Насіров вимагає 1 млн гривень відшкодування", - додала Супрун.

Раніше повідомлялося, що Насірова відновили на посаді голови Державної фіскальної служби. 

Варто відзначити, що стосовно колишнього голови ДФС ведеться судовий розгляд. Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем, наданні недостовірної інформації при декларуванні майна і доходів, а також в нанесенні державі збитків в особливо великих розмірах.

Суд залишив Зайцеву і Дронова під арештом Кабмін оскаржить відновлення Насірова на посаді глави ДФС
Новини України Роман НасіровСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся