Суд відмовила у задоволенні позову Насірова до лікаря

Фото: Роман Насіров (РБК-Україна)

Насіров хотів відсудити у лікаря 1 млн гривень

Шевченкіський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова щодо лікаря Максима Соколова. Про це в коментарі РБК-Україна розказала прес-секретар Шевченківського суду Ольга Півень.

Вона зазначила, що позов відхилено у повному обсязі.

"У задоволенні позову Романа Насірова відмовлено", - повідомила вона.

Нагадаємо, Насіров вимагав від лікаря Соколова 1 млн гривеньза свідчення в суді. НАБУ просило лікаря оцінити стан здоров'я Насірова, після чого він давав свідчення під присягою у суді.

"Насіров подав цивільний позов до суду, тому що ці дані оприлюднили без його дозволу. Паралельно адвокати Насірова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини. В суді від лікаря Насіров вимагає 1 млн гривень відшкодування", - додала Супрун.

Раніше повідомлялося, що Насірова відновили на посаді голови Державної фіскальної служби.

Варто відзначити, що стосовно колишнього голови ДФС ведеться судовий розгляд. Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем, наданні недостовірної інформації при декларуванні майна і доходів, а також в нанесенні державі збитків в особливо великих розмірах.