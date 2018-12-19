Насіров намагається відсудити у лікаря 1 млн гривень за свідчення в суді

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

У Шевченківському райсуді сьогодні розглянуть справу проти лікаря Максима Соколова

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вимагає 1 млн гривень від лікаря Максима Соколова за свідчення в суді, засідання Шевченківського райсуду у цій справі відбудеться сьогодні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, сьогодні о 14:00 в Шевченківському райсуді Києва будуть розглядати справу Соколова, який свідчив у кримінальному провадженні проти Насірова. Вона також зазначила, що НАБУ просило його оцінити стан здоров'я Насірова, після чого він давав свідчення під присягою у суді.

"Насіров подав цивільний позов до суду, тому що ці дані оприлюднили без його дозволу. Паралельно адвокати Насірова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини. В суді від лікаря Насіров вимагає 1 млн гривень відшкодування", - додала Супрун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Насірова відновили на посаді голови Державної фіскальної служби.

На прес-конференції 16 грудня ситуацію навколо Насірова прокоментував також президент Петро Порошенко.

"Наскільки мені відомо, уряд оскаржив (рішення - ред.) в апеляційній інстанції, і наскільки я поінформований, відновлювати Насірова не буде", - заявив він.