Суд отказал в удовлетворении иска Насирова к врачу

Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Насиров хотел отсудить у врача 1 млн гривен

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова относительно врача Максима Соколова. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Шевченковского суда Ольга Пивень.

Она отметила, что иск отклонен в полном объеме.

"В удовлетворении иска Романа Насирова отказано", - сообщила она.

Напомним, Насиров требовал от врача Соколова 1 млн гривен за показания в суде. НАБУ просило врача оценить состояние здоровья Насирова, после чего он давал показания под присягой в суде.

"Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные опубликовали без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. В суде от врача Насиров требует 1 млн гривен компенсации", - добавила Супрун.

Ранее сообщалось, что Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы.

Стоит отметить, что в отношении бывшего главы ГФС ведется судебное разбирательство. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, предоставлении недостоверной информации при декларировании имущества и доходов, а также в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.