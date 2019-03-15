Суд відмовив у переводі Крисіна до слідчого ізолятора СБУ

Наступне засідання призначене на 3 квітня на 15.00

Дарницкий суд Киева сегодня, 15 марта, не удовлетворил ходатайство прокуратуры по делу Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии участникам Евромайдана и пытках, о переводе его в следственный изолятор СБУ. Об этом РБК-Украина рассказала прокурор по делу Юлия Малашич.

Следующее заседание, по ее словам, назначено на 3 апреля на 15:00.

"Так, судья Просалова отказала в удовлетворении ходатайства", - сообщила Малашич.

Уже почти год в указанном уголовном производстве суд никак не может перейти к зачитыванию обвинительного акта. За это время Юрий Крысин успел отказаться от адвоката Игоря Василенко и нанять адвоката Валентина Рыбина. Рыбин представлял интересы в суде: бразильца Лусварги, который воевал в "ДНР", Владимира Рубана, подозреваемого в планировании теракта, бывшего переводчика Владимира Гройсмана - Ежова, которого подозревали в госизмене.

Отметим, в данный момент Крысин находится в Торецкой колонии, где отбывает срок наказания. Впрочем, на прошлом заседании прокурор Малашич ходатайствовала о переводе Крысина в следственный изолятор СБУ , поскольку обвиняемый постоянно жаловался на плохое видео - и техническую связь колонии с судом. Часть заседаний не состоялась именно по техническим причинам.

Отметим, что генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал дело Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии участникам Евромайдана и пытках активистов. Он также отметил, что по делам Майдана в суде находятся несколько десятков дел.