Справа Крисіна: суд не зміг розпочати читати обвинувальний акт вшосте

Фото: засідання суду по Крисіну (РБК-Україна)

Перед засіданням технічні співробітники суду довго не могли встановити відеозв'язок із колонією

Дарницький районний суд Києва сьогодні, 4 лютого , у справі проти Юрія Крисіна за обвинуваченням у протидії учасникам Євромайдану та катуванні вшосте не зміг почати слухати обвинувальний акт в цей раз через технічні неполадки. Про це у залі суду заявила суддя Олена Просалова, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, програма, за допомогою якої встановлюють відеозв'язок колонії з судом не працювала. Перед засіданням технічні співробітники суду довго не могли встановити відеозв'язок із колонією, з якої має бути присутній обвинувачений Крисін.

Із трьох адвокатів обвинуваченого в засіданні був присутній лише Ігор Василенко - той, від якого Крисін мав намір відмовитись. З приводу клопотання про відмову від послуг адвоката Василенка, Крисін нічого не зазначив.

"Наразі засідання взагалі неможливо провести через технічні неполадки із системою відеозв'язку. Сьогодні засідання не відбулось. Наступна визначена дата - 12 лютого на 12 годину", - сказала Просалова.

Слід зазначити, що суддя Просалова вже декілька разів обіцяла відреагувати на подібну поведінку сторони захисту, однак ще жодного разу не робила цього.

Прокурор Юлія Малашич стверджує, що Крисіну за його проханням були надані матеріали справи.

"Він отримав всі 13 томів з дисками прямо у колонії", - сказала вона.

Минулого разу на засіданні не були всі троє адвокатів.

Таким чином, у даній справі ніяк не можуть перейти до зачитування обвинувального акту.

Відзначимо, генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу Юрія Крисіна, якого звинувачують у протидії учасникам Євромайдану і тортурах активістів. Він також зазначив, що по справах Майдану в суді знаходяться декілька десятків справ.