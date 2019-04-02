Суд відмовив переносити розгляд клопотання про запобіжний захід Мангеру

Шевченківський райсуд Київа постановив відкласти розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, на дві години. Відповідне рішення ухвалила суддя Лідія Щебуняева, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, суд задовольнив друге клопотання захисту.

"Суд постановив відкласти розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному Владиславу Мангеру", - заявила суддя.

Додамо, Шевченківський райсуд відхилив клопотання захисту Мангера про відкладення розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.

"Суд постановив у задоволенні клопотання про виклик потерпілого на судове засідання - відмовити і вважати це недоцільним. Суд не бачить підстав для відкладення судового засідання", - сказала суддя.

Суддя зазначила, що судове засідання триває.

"Сторона захисту не була позбавлена часу для ознайомлення з матеріалами", - додала вона.

Адвокати повторно заявили клопотання про відкладення судового засідання.

Напомнимм, сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання про зміну запобіжного Владиславу Мангеру.

На минулому засіданні сторона захисту Мангера заявила відвід головуючої судді Шевченківського райсуду Щебуняєвій.

Раніше Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів та адвокатів щодо Владислава Мангера. Зокрема, суд прийняв ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення.