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Суд відмовив Мінкульту в розблокуванні процесу перейменування УПЦ

Новини » Суспільство    23.07.2019 - 19:00
Суд відмовив Мінкульту в розблокуванні процесу перейменування УПЦ
Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрій (president.gov.ua)

Суд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким було заблоковано процес перейменування

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Міністерству культури у розблокуванні процесу перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє юридичний відділ УПЦ МП.

Так, 22 липня в Шостому апеляційному адміністративному суді відбулось судове засідання за апеляційною скаргою Мінкульту на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, відповідно до якої задоволено заяву УПЦ та заборонено суб’єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно "Київської Митрополії, монастирів, духовних семінарій, єпархій, які входять до релігійного об’єднання Українська православна церква".

"Шостим апеляційним адміністративним судом постановою від 22 липня 2019 року було відмовлено у задоволенні апеляційної скарги Міністерства культури України та залишено без змін ухвалу суду першої інстанції про забезпечення позову", - сказано у повідомленні УПЦ.

Нагадаємо, 22 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив процес перейменування Української православної церкви (УПЦ), яка зобов'язана була внести зміни у свою офіційну назву та подати відповідні зміни до свого статуту.

Зазначимо, 29 березня 2019 року Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом УПЦ МП проти Міністерства культури про скасування наказу про внесення змін до статуту церков, який передбачає перейменування цієї церкви.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 грудня 2018 року набрав чинності закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву.

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