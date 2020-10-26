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Суд відмовив в арешті Януковича у справі Межигір'я. САП готує апеляцію

Автор: Инна Собора

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовив у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-президенту Віктору Януковичу. Клопотання було скероване ще у червні поточного року.

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Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Мова йде про справу про незаконне заволодінні державною резиденцією Межигір'я.

️"Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку. Про розгляд апеляційної скарги буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня, судовий вирок екс-президенту-втікачу Віктору Януковичу набув чинності.

Як відомо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни. Януковича засудили до 13 років позбавлення волі заочно.

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