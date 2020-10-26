Суд отказал в аресте Януковича по делу "Межигорья". САП готовит апелляцию

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказал в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о применении меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу. Ходатайство было направлено еще в июне текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о деле о незаконном завладении государственной резиденцией Межигорья.

️"Прокурор САП не соглашается с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке. О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября, судебный приговор экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу вступил в силу.

Как известно, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.