Суд звільнив з-під арешту екс-командира "Беркута"

Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова, обвинуваченого в злочинах проти активістів Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Адвокатської дорадчої групи".

Зазначимо, що беркутівець перебував під арештом з 2015 року.

"Сьогодні, 27 листопада, Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, обвинуваченого у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протистояння в центрі міста, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення суд прийняв за "законом Савченко", за яким термін тримання під вартою Шаповалова складає 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.

Його справу з 2016 року розглядає Подільський райсуд Києва.

Раніше повідомлялося, що 30 вересня в суд передали звинувачення щодо командира київського "Беркута". У січні 2014 року дії командира і його підлеглих призвели до травмування більше десятка осіб.

Також РБК-Україна писало, що в кінці серпня цього року Дніпровський районний суд Києва сьогодні виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикина, якого звинувачували в катуванні активістів під час Революції Гідності.