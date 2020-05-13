Суд залишив під вартою підозрюваного у викраденні Луценка і Вербицького

Бориспільський районний суд продовжив тримання під вартою підозрюваного у викраденні активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Про це повідомив сам Луценко у себе на сторінці в Facebook.

За його словами, Олександра Волкова залишили під вартою до 11 липня.

"Щойно колегія Бориспільського районного суду продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного у викраденні і вбивстві Юрія Вербицького та викраденні мене Волкову Олександру до 11 липня поточного року", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, сьогодні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у використанні підроблених документів учаснику викрадення і катування Луценка та Вербицького. За даними ДБР, це дозволило чоловікові переховуватися від слідства останні 5 років.

Раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили ще одному підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка.

У березні правоохоронці затримали затримали Сергія Мисливого - він також підозрюється у вбивстві Вербицького і викраденні Луценка. Мисливий раніше був оголошений в міжнародний розшук Інтерполу.