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Підозрюваному у викраденні двох активістів Майдану продовжили запобіжний захід

Новини » Політика     29.04.2020 - 19:21
Підозрюваному у викраденні двох активістів Майдану продовжили запобіжний захід
Фото: загиблий активіст Юрій Вербицький (wikipedia.org)

Підозрюваному продовжили тримання під вартою до 27 червня 2020 року

Підозрюваному у викраденні активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка продовжили запобіжний захід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адвокатську дорадчу групу в Facebook.

Зазначається, що підозрюваному продовжили тримання під вартою до 27 червня цього року.

"Підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценко Навотному сьогодні продовжили тримання під вартою до 27.06.2020", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що клопотання про продовження запобіжного заходу щодо підозрюваного Сергія Мисливого відклали.

"Клопотанню про продовження запобіжного заходу відносно підозрюваного Мисливого відклали через неявку адвокатів до завтра 30.04.2020", - інформує Адвокатська дорадча група.

Нагадаємо, в березні правоохоронці затримали підозрюваного у справі про викрадення Вербицького та Луценка. За словами адвоката Євгенії Закревської, затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка. Він раніше був оголошений в міжнародний розшук Інтерполу.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в справі про викрадення двох активістів Майдану підозру оголосили учаснику злочинної організації. Тоді у 2014 році після багатоденних тортур їх кинули в лісі, Вербицький від отриманих травм помер.

Раніше також повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко фігурує в матеріалах справи про вбивство майданівця Юрія Вербицького.

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