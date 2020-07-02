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Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова

Новости » Общество     02.07.2020 - 17:09
Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова
Фото: задержание Валерия Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Шайтанов пробудет под стражей до 8 августа

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в государственной измене генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова. Он пробудет под стражей до 8 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, коллегия судей отклонила апелляцию стороны защиты на решение Шевченковского районного суда Киева от 10 июня о продлении срока меры пресечения.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 июня 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Валерий Шайтанов был задержан в середине апреля.

По данным СБУ, он по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. В МВД также заявляли, что Шайтанов готовил покушение на министра Арсена Авакова. Кроме того, генерал-майора СБУ подозревают в сборе и передаче российским спецслужбам данных о проведении тайных операций в районе АТО/ООС, а также попытки вербовки старших украинских офицеров для работы на ФСБ.

Ранее РБК-Украина писало, что силовики задержали еще одного фигуранта в деле о госизмене Шайтанова.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныгосизменаСуд
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