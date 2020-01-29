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Суд залишив під вартою охоронця збитого літака МН17

Новини » Політика     29.01.2020 - 15:31
Суд залишив під вартою охоронця збитого літака МН17
Фото: Юрій Германович (graty.me)

Апеляційну скаргу захисту екс-бойовика розглянули 28 січня і залишили без задоволення

Донецький апеляційний суд залишив під арештом колишнього бойовика "ДНР" Юрія Германовича, який охороняв уламки збитого літака МН17 на Донбасі у 2014 році. Про це РБК-Україна повідомила прес-служба суду.

Апеляційну скаргу захисту екс-бойовика розглянули 28 січня і залишили без задоволення..

Таким чином, рішення Артемівського міськсуду Донецької області від 11 січня, яким Германович був узятий під варту із заставою 105 тис. гривень, залишено без змін.

Станом на 29 січня інформація про внесення застави за підсудного відсутній.

Згідно з судовими матеріалами, Германович з 20 серпня по 25 листопад 2014 року здійснював охорону блок-посту "ДНР" в селі Грабово Донецької області, а також брав участь в охороні уламків літака Boeing 777 Malaysia Airlines МН17.

Крім того, він збирав особисті речі пасажирів та матеріальні цінності й передавав їх керівникам бойовиків, отримуючи по 1,5 тис. рублів за одиницю.
Після служби в рядах бойовиків "ДНР" Германович відбув на територію РФ, але там був притягнутий до кримінальної відповідальності за крадіжку і був вигнаний за її межі.

У січні 2020 року екс-бойовик, за його словами, вирішив здатися українським правоохоронцям за програмою СБУ, але був затриманий у Донецькій області.

Нагадаємо, раніше один з підозрюваних у причетності до катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року виявив бажання долучитися до судового процесу в Гаазі.

Також РБК-Україна писало, що Росія готова надати Нідерландам нові дані щодо катастрофи MH17. Зокрема, дані стосуються проблеми відкритого повітряного простору над Донбасом в розпал антитерористичної операції із застосуванням бойової авіації.

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