Катастрофа MH17: один з фігурантів приєднається до судового процесу

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Окружний суд Гааги не розголошує імені цього фігуранта

Один з підозрюваних в причетності до катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року виявив бажання долучитися до судового процесу в Гаазі. Про це повідомляє "Укрінформ".

Повідомляється, що нещодавно Окружний суд Гааги отримав інформацію, що як мінімум один з підозрюваних має намір взяти участь у суді та бути представленим нідерландським захистом. Водночас суд не розголошує, хто саме буде на лаві обвинувачених, а також яка юридична компанія буде займатися його захистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готова надати Нідерландам нові дані щодо катастрофи MH17. Зокрема, дані стосуються проблеми відкритого повітряного простору над Донбасом в розпал антитерористичної операції із застосуванням бойової авіації.

У грудні повідомлялося, що фігурант справи про катастрофу МН17 Володимир Цемах подав скаргу в Європейський суд з прав людини проти України та Нідерландів. Він звинувачує співробітників правоохоронних органів обох країн у викраденні та утриманні в СІЗО в Києві. Також він поскаржився на застосування психотропних препаратів.