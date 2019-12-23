Катастрофа МН17: у Росії заявили про готовність надати нові дані

Фото: Володимир Чижов (з відкритих джерел)

Росія може надати дані про незакриття повітряного простору над Донбасом

Росія готова надати Нідерландам наявні в неї дані про незакриття повітряного простору над Донбасом в день катастрофи MH17. Про це заявив постійний представник Російської Федерації при Європейському союзі Володимир Чижов, повідомляють росЗМІ.

Чижов зазначив, що Росія може надати дані для судового слухання по справі MH17.

"Росія готова надати дані для судового слухання по MH17 в березні в Нідерландах", - сказав він Чижов.

Нагадаємо, 3 грудня Служба безпеки України оголосила в розшук фігуранта справи по катастрофі МН17 Володимира Цемаха.

Також у звіті JIT говориться, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації.

У червні Міжнародна слідча комісія назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ "ДНР" - громадянин України Леонід Харченко.

Зазначимо, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.