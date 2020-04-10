Суд залишив під вартою фігуранта справи Гандзюк Павловського

Київський апеляційний суд залишив під вартою фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

Повідомляється, що 9 квітня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 березня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ігоря Павловського заарештували у січні минулого року після серії обшуків і спецоперації в Херсоні. Разом з ним підозри оголосили ще 8 фігурантів, які підозрюються в насильстві і підпалах. Печерський районний суд Києва помістив його під варту до 4 березня без альтернативи застави.

Тоді були проведені обшуки для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Павловський проходить по справі Гандзюк як підозрюваний в організації вбивства.