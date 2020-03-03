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Суд залишив під вартою фігуранта справи Гандзюк Павловського

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 20:47
Суд залишив під вартою фігуранта справи Гандзюк Павловського
Фото: Ігор Павловський (facebook.com/graty_me)

Суд залишив Павловського під вартою до 16 квітня

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського, якого підозрюють у створенні злочинної організації в Херсонській області та незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як зазначається, суд залишив Павловського під вартою до 16 квітня.

Адвокат безоплатної правової допомоги Максим Костін через відсутність адвокатів за договором, просив відкласти засідання. Він зазначав, що захисники за договором наразі в Одесі в іншому засіданні та попередили про це завчасно. Втім суд продовжив засідання.

Крім того, адвокат наголошував на поганому самопочутті Павловського. А також просив обрати підозрюваному домашній арешт. Сам Ігор Павловський нічого не говорив, оскільки зазначив, що погано себе почуває.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 3 березня, Ігоря Павловського госпіталізували з приміщення Печерського райсуду Києва. Під час перебування в конвойній кімнаті він нібито впав. Лікарі швидкої допомоги заявили, що у нього утворилася гематома і вони не можуть визначити, чи безпечно Павловському брати участь у судовому засіданні. Суд оголосив технічну перерву до 18:00.

Відзначимо, в кінці лютого Павловському оголосили нові підозри. Прокуратура спільно з СБУ повідомила про підозру чотирьом особам, у тому числі Павловському, за насильницькі дії щодо активістів у Херсонській області та підпали їх майна.

Крім того, апеляційний суд залишив Павловського під вартою. Його заарештували в січні після серії обшуків і спецоперації в Херсоні, також були оголошені підозри фігурантів, які проходять у справі про насильство і підпалах.

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