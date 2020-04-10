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Суд оставил под стражей фигуранта дела Гандзюк Павловского

Новости » Общество     10.04.2020 - 16:55
Суд оставил под стражей фигуранта дела Гандзюк Павловского
Фото: Игорь Павловский (facebook.com/graty_me)

9 апреля коллегия судей судебной палаты рассмотрела апелляционную жалобу

Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Сообщается, что 9 апреля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 марта 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Павловского арестовали в январе прошлого года после серии обысков и спецоперации в Херсоне. Вместе с ним подозрения объявили еще 8 фигурантам, которые подозреваются в насилии и поджогах. Печерский районный суд Киева поместил его под стражу до 4 марта без альтернативы залога.

Тогда же были проведены обыски для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства.

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