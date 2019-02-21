Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука

Арешт продовжено до 27 березня

Голосеевский районный суд Киева 21 февраля продлил меру пресечения бывшему главе Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерию Чорнобуку в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым в Facebook.

Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым о продлении меры пресечения.

"По результатам рассмотрения ходатайства, последнему продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 ноября 2018 года, Служба безопасности Украины и прокуратура Автономной Республики Крым задержали в Киеве бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым, который подозревается в совершении действий предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

РБК-Украина писало, что 11 июля 2019 года Валерию Чорнобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины. Его обвиняют в помощи РФ и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства Российской Федерации, что привело к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым.