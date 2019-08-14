Суд залишив у силі вирок Зайцевої та Дронову

Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок першої інстанції учасникам дорожньо-транспортної пригоди з шістьма загиблими Олени Зайцевої і Геннадію Дронову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsRoom.

Як повідомляється, в ході розгляду адвокати потерпілих у справі про ДТП в центрі Харкова зажадали відмовити у задоволенні апеляційних скарг.

Захисник Дмитро Марцонь, що представляє інтереси Людмили Фабріс (втратила в результаті трагедії дочку і внучку), попросив суд залишити вирок першої інстанції без змін.

На думку адвоката, урок для водіїв буде засвоєний лише в тому випадку, якщо винуватці аварії понесуть покарання.

"Скарга Зайцевої - знущання над інтересами, болем, стражданням потерпілих. Всі говорять про страшну подію, болю, але просять пом'якшить покарання. У постраждалих це викликає обурення", - заявив він.

Його позицію підтримали захисники Лариса Матвєєва, Микола Василяка і Олександр Дрижанов.

За словами Матвєєвої, водій Lexus не повинна вимагати пом'якшення покарання, так як раніше вона визнала свою провину і розкаялася у скоєному. Дрижанов, в свою чергу, нагадав про наявність заборонених речовин в аналізах Зайцевої.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат засудженої у справі про смертельне ДТП в центрі Харкова Олени Зайцевої попросив пом'якшити покарання своєї підзахисної і змінити їй вирок на умовне покарання. Адвокат попросив призначити покарання Зайцевої у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Крім того, Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевої та Геннадія Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста. Дронову і Зайцевої дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі