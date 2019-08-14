Суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции участникам дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsRoom.

Как сообщается, в ходе разбирательства адвокаты потерпевших по делу о ДТП в центре Харькова потребовали отказать в удовлетворении апелляционных жалоб.

Защитник Дмитрий Марцонь, представляющий интересы Людмилы Фабрис (потеряла в результате трагедии дочь и внучку), попросил суд оставить приговор первой инстанции без изменений.

По мнению адвоката, урок для водителей будет усвоен лишь в том случае, если виновники аварии понесут наказание.

"Жалоба Зайцевой - издевательство над интересами, болью, страданием потерпевших. Все говорят о страшном событии, боли, но просят смягчит наказание. У пострадавших это вызывает возмущение", - заявил он.

Его позицию также поддержали защитники Лариса Матвеева, Николай Василяка и Александр Дрижанов.

По словам Матвеевой, водитель Lexus не должна требовать смягчения наказания, так как ранее она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Дрижанов, в свою очередь, напомнил о наличии запрещенных веществ в анализах Зайцевой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат осужденной по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой попросил смягчить наказание своей подзащитной и изменить ей приговор на условное наказание. Адвокат попросил назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

Кроме того, Киевский районный суд Харькова 26 февраля огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадия Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города. Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы