Апеляційний суд переніс розгляд справи Савченко на 9 серпня

Засідання щодо апеляції на тримання під вартою народного депутата завершилося пізно ввечері у середу

Апеляційний суд міста Києва не встиг 8 серпня завершити розгляд апеляції на тримання під вартою народного депутата Надії Савченко і переніс його на 11:00 9 серпня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією видання, засідання завершилося пізно ввечері суперечками та взаємними звинуваченнями сторін і перепалкою між суддями та присутніми на суді прихильниками Савченко.

Перед цим адвокати депутата і вона сама близько чотирьох годин обговорювали порушення, які, на їхню думку, вчиняли у справі слідчі прокуратури, СБУ та суд першої інстанції.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджує, що у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрані всі необхідні докази. ГПУ також продемонструвала зброю, яку хотіли використати Рубан і Савченко для теракту.