Суд залишив Рубана під вартою

Апеляційний суд Києва залишив керівника центру "Офіцерський корпус" Володимира Рубана під вартою. Таке рішення оголосив головуючий суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, суд у ході засідання, сьогодні, 20 березня, ухвалив апеляційну скаргу сторони захисту Рубана залишити без задоволення.

"Ухвалу Шевченківського суду у відношенні підозрюваного Рубана Володимира про запобіжний захід залишити без змін, клопотання захисту залишити без задоволення. А також заяву про взяття на поруки Рубана народним депутатом Савченко залишити без задоволення", - повідомив суддя.

Таким чином, запобіжний захід Рубану залишається без змін.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без можливості внесення застави.

Рубана підозрюють за ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 3 ст. 258 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.