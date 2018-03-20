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Суд залишив Рубана під вартою

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 12:36
Фото: Володимир Рубан (РБК-Україна)
Фото: Володимир Рубан (РБК-Україна)

Суд відхилив клопотання Савченко про взяття Рубана на поруки

Апеляційний суд Києва залишив керівника центру "Офіцерський корпус" Володимира Рубана під вартою. Таке рішення оголосив головуючий суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, суд у ході засідання, сьогодні, 20 березня, ухвалив апеляційну скаргу сторони захисту Рубана залишити без задоволення. 

"Ухвалу Шевченківського суду у відношенні підозрюваного Рубана Володимира про запобіжний захід залишити без змін, клопотання захисту залишити без задоволення. А також заяву про взяття на поруки Рубана народним депутатом Савченко залишити без задоволення", - повідомив суддя.

Таким чином, запобіжний захід Рубану залишається без змін.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без можливості внесення застави.

Рубана підозрюють за ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 3 ст. 258 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

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Теги: арешт, апелляция, Суд
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