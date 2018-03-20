Суд оставил Рубана под стражей

Апелляционный суд Киева оставил руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана под стражей. Такое решение объявил председательствующий судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд в ходе заседания сегодня, 20 марта, постановил апелляционную жалобу стороны защиты Рубана оставить без удовлетворения.

"Постановление Шевченковского суда в отношении подозреваемого Владимира Рубана о мере пресечения оставить без изменений, ходатайство защиты оставить без удовлетворения. А также заявление о взятии на поруки Рубана народным депутатом Савченко оставить без удовлетворения", - сообщил судья.

Таким образом, мера пресечения Рубана остается без изменений.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.

Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.