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Суд оставил Рубана под стражей

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 12:36
Фото: Владимир Рубан (РБК-Украина)
Фото: Владимир Рубан (РБК-Украина)

Суд отклонил ходатайство Савченко о взятии Рубана на поруки

Апелляционный суд Киева оставил руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана под стражей. Такое решение объявил председательствующий судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд в ходе заседания сегодня, 20 марта, постановил апелляционную жалобу стороны защиты Рубана оставить без удовлетворения.

"Постановление Шевченковского суда в отношении подозреваемого Владимира Рубана о мере пресечения оставить без изменений, ходатайство защиты оставить без удовлетворения. А также заявление о взятии на поруки Рубана народным депутатом Савченко оставить без удовлетворения", - сообщил судья.

Таким образом, мера пресечения Рубана остается без изменений.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.

Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: арест, апелляция, Суд
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