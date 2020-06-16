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Суд залишив без змін запобіжний захід голові Чернівецької облради

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 20:59
Суд залишив без змін запобіжний захід голові Чернівецької облради
Фото: Іван Мунтян (facebook.com/Ivan.M.Muntyan)

Мунтяна підозрюють в отриманні хабара в розмірі 180 тисяч доларів

Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну. Раніше Мунтяна відсторонили від посади у зв'язку з підозрою в отриманні хабара в розмірі 180 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

Наголошується, що слідча суддя ВАКС відхилила клопотання сторони захисту голови Чернівецького обласовета про зміну запобіжного заходу. Захист просив дозволити Мунтяну спілкуватися зі своїм першим заступником з питань, які знаходяться на розгляді облради і не пов'язані з цією кримінальною справою.

"Сьогодні, 16 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без змін клопотання про зміну запобіжного заходу голові Чернівецької обласної ради. Воно надійшло від адвоката, однак, за твердженням прокурора, адвокат подав клопотання раніше, ніж це передбачено КПК (30 днів)", - повідомили в суді.

Таким чином, суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді застави, а також заборона на виконання посадових обов'язків Мунтяном.

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабарі за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він вимагав у липні 2019 року вимагав за це 400 тисяч доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабара в розмірі 180 тисяч гривень.

На початку лютого 2020 року Мунтяну повідомили про підозру у ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень, які сам Мунтян і вніс за себе.

В кінці лютого ВАКС задовольнив клопотання прокурорів, усунувши Мунтяна від посади.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України мера пресеченияЧерновицкая областьантікоррупційний суд
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