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Суд оставил без изменений меру пресечения главе Черновицкого облсовета

Новости » Общество     16.06.2020 - 20:59
Суд оставил без изменений меру пресечения главе Черновицкого облсовета
Фото: Иван Мунтян (facebook.com/Ivan.M.Muntyan)

Мунтяна подозревают в получении взятки в размере 180 тысяч долларов

Высший антикоррупционный суд оставил без изменения меру пресечения главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну. Ранее Мунтяна отстранили от должности в связи с подозрением в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Отмечается, что следственная судья ВАКС отклонила ходатайство стороны защиты главы Черновицкого обласовета об изменении меры пресечения. Защита просила разрешить Мунтяну общаться со своим первым заместителем по вопросам, которые находятся на рассмотрении облсовета и не связаны с данным уголовным делом.

"Сегодня, 16 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений ходатайство об изменении меры пресечения председателю Черновицкого областного совета. Оно поступило от адвоката, однако, по утверждению прокурора, адвокат подал ходатайство раньше, чем это предусмотрено УПК (30 дней)", - сообщили в суде.

Таким образом, суд оставил без изменений меру пресечения в виде залога, а также запрет на исполнение должностных обязанностей Мунтяном.

Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса. По версии следствия, он требовал в июле 2019 года требовал за это 400 тысяч долларов. На протяжении августа-октября 2019 года правоохранители задокументировали получение Мунтяном взятки в размере 180 тысяч гривен.

В начале февраля 2020 года Мунтяну сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен, которые сам Мунтян и внес за себя.

В конце февраля ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров, отстранив Мунтяна от должности.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины мера пресеченияЧерновицкая областьантикоррупционный суд
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