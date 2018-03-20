Суд залишив під арештом речі і документи Пімахової

Апеляційний суд Києва у вівторок, 20 березня, відмовив адвокату заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової у скасуванні арешту майна, вилученого з її кабінету та приймальної. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Зазначається, що це майно було вилучено при обшуку 24 січня цього року. Арешт накладено ухвалою Солом’янського суду Києва від 1 лютого 2018 року.

На думку адвоката Пімахової, Романа Александрука, клопотання про арешт майна подавала не уповноважена особа. Захисник вважає, що оскільки Пімахова не є підозрюваною у кримінальному провадженні, то клопотання мав подавати прокурор, а не детектив за погодження із прокурором. Крім того, суд несвоєчасно розглянув клопотання (не вклався у 72 години). Також, за його словами, необґрунтовано, що вилучені речі і документи мають доказове значення.

Сама Пімахова заявила, що детективи вилучили інформацію із жорсткого диску її комп’ютера та інші документи, що "не мають відношення до справи".

Прокурор Олексій Колотило щодо скасування арешту заперечував. Він спростовував доводи адвоката. Зокрема, наголосив, що постановою детектива речі і документи визнані речовими доказами і це послужило підставою їх арешту судом.

Зі слів прокурора, у списку речей і документів 195 найменувань. Водночас у реєстрі опублікована інша ухвала, де дається перелік 79 найменувань. Це листи ДМС, накази, копії різних документів та ін.

Зазначимо, що за версією Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Діна Пімахова на посаді першого заступника голови Державної міграційної служби, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, розробила злочинну схему, яка полягає в отриманні за винагороду іноземцями та особами без громадянства посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні, а також незаконну видачу їм паспортів громадян України та паспортів для виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ 24 січня 2018 року провели обшуки не тільки за місцем проживання Пімахової, але і в її робочому кабінеті та приймальні.

Згодом стало відомо, що Печерський районний суд Києва дав доступ слідчим Генеральної прокуратури доступ до інформації про вхідні та вихідні з'єднання з номерів мобільних телефонів осіб, задіяних у спецоперації стосовно першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.