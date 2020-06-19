Суд оштрафував Єрмака і Ляшка за відвідування кафе в Хмельницькому

Хмельницький міський районний суд оштрафував голову Офісу президента Андрія Єрмака, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, а також інших чиновників. Їх оштрафували за те, що вони разом з президентом пили каву в одному з кафе Хмельницького.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Так, судді розглянули справи про притягнення до адміністративної відповідальності Андрія Єрмака, Віктора Ляшка, першого заступника голови ВП Сергія Трофімова, губернатора Хмельницької області Дмитра Габинета, мера Хмельницького Олександра Симчишина та приватного підприємця Андрій Мельниченко.

При цьому наголошується, що жоден з них не прийшов на засідання суду. Суд визнав їх винними і постановив виплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Крім того, з них стягнули 420 гривень 40 копійок судового збору на користь держави

Рішення суду поки не набрало чинності, у порушників є 10 днів на те, щоб подати апеляцію.

Раніше суд не зможу оштрафувати Володимира Зеленського. В результаті судді прийняли рішення звернутися до Верховного суду за роз'ясненням можна штрафувати президента він є недоторканною особою, згідно з Конституцією України.

Нагадаємо, 6 червня на Зеленського склали адмінпротокол після того, як він Хмельницький відвідав одне з місцевих кафе.

Крім того, президент заявляв, що готовий сплатити штраф, "якщо щось порушив".