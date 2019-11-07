Суд ООН завтра оголосить рішення у справі "Україна проти Росії"

Фото: Міжнародний суд ООН (wikipedia.org)

Мова йде про справу щодо фінансування тероризму та порушень в Криму

Міжнародний суд ООН завтра, 8 листопада, оголосить рішення за запереченням Російської Федерації у справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ у Facebook.

Повідомляється, що завтра о 16:00 за київським часом Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) оголосить рішення щодо заперечень Російської Федерації у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - так звана справа "Україна проти Росії".

Також повідомляється, що українську делегацію на слуханнях очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Нагадаємо, Україна звинувачує Росію в поставках зброї на Донбас, обстрілах житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищенні пасажирського автобуса в районі Волновахи, дискримінації української та кримськотатарської громад у Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

Поданий українською стороною меморандум стосовно Російської Федерації містить факти і докази, на яких ґрунтується позов у справі "Україна проти Росії". Передбачається, що розгляд триватиме кілька років.