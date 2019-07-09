Суд оголосив вирок Труханову

Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова у справі про зловживання при купівлі будівлі заводу "Краян". Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Повідомляється, що гучний процес у Малиновському районному суді завершився оправдвтельним вироком. При оголошенні вироку суддя перерахував фігурантів справи і зазначив, що суд не бачить в їх діях складу злочину.

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не були присутні на оголошенні вироку. На засідання намагався прорватися Михайло Саакашвілі, проте поліція оточила зал судових засідань, а потім вивела його з будівлі

Нагадаємо, САП просила 12 років в'язниці з конфіскацією майна для Труханова.

Прокуратура вимагала покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана і по 10 років ув'язнення для чиновників Олексія Спектора, Володимира Родіонова і Василя Шкрябая. Крім того, директору ТОВ "Valton Group" Ігоря Кравченка прокурори просили 11 років в'язниці, для продавця будівлі заводу "Краян" Петра Загодиренко -10 років, а для оцінювача будівлі Галини Богданової - 7 років позбавлення волі.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради, в тому числі і Труханового, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.