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САП просить 12 років в'язниці для Труханова

Новини » Політика    25.06.2019 - 17:23
САП просить 12 років в'язниці для Труханова
Фото: Генадій Труханов (РБК-Україна)

Сторона обвинувачення просить для Труханова 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить 12 років ув'язнення з конфіскацією майна для Одеського міського голови Генадія Труханова, якого звинувачують у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, сторона обвинувачення просить для Труханова покарання у вигляді ув'язнення терміном на 12 років з конфіскацією майна та забороною займати посади на 3 роки.

Також прокурори САП вимагають покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана та по 10 років ув'язнення для чиновників Олексія Спектора, Володимира Родіонова та Василя Шкрябая.

Крім того, директору ООО "Valton Group" Ігорю Кравченку прокурори просять 11 років в'язниці, для продавця будівлі заводу "Краян" Петра Загодиренка -10 років, а для оцінювача будівлі Галини Богданової – 7 років позбавлення волі.

За словами сторони захисту адвоката Олександра Лисака, обвинувачення є необґрунтованим, а також "у справі допущені помилки", в тому числі під час затримання Труханова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  НАБУ і САП завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Їх підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".

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