ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд оголосив вирок Труханову

Новини » Політика    09.07.2019 - 17:23
Суд оголосив вирок Труханову
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Суд виніс Труханову виправдувальний вирок

Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова у справі про зловживання при купівлі будівлі заводу "Краян". Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Повідомляється, що гучний процес у Малиновському районному суді завершився оправдвтельним вироком. При оголошенні вироку суддя перерахував фігурантів справи і зазначив, що суд не бачить в їх діях складу злочину.

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не були присутні на оголошенні вироку. На засідання намагався прорватися Михайло Саакашвілі, проте поліція оточила зал судових засідань, а потім вивела його з будівлі

Нагадаємо, САП просила 12 років в'язниці з конфіскацією майна для Труханова.

Прокуратура вимагала покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана і по 10 років ув'язнення для чиновників Олексія Спектора, Володимира Родіонова і Василя Шкрябая. Крім того, директору ТОВ "Valton Group" Ігоря Кравченка прокурори просили 11 років в'язниці, для продавця будівлі заводу "Краян" Петра Загодиренко -10 років, а для оцінювача будівлі Галини Богданової - 7 років позбавлення волі.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради, в тому числі і Труханового, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.

Суд по Вишинському перенесли на два тижні Суд заарештував поліцейського, який побив соратника Гриценко
Новини України приговорГенадій ТрухановСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся