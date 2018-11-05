Суд Одеси продовжив арешт чоловіка, який жорстоко поводився з тваринами

Фото: одесит, який жорстоко поводився з тваринами (facebook.com/pushkinska)

Перше судове засідання по справі відбудеться 15 листопада

Київський районний суд Одеси на два місяці продовжив арешт чоловіка, який жорстоко поводився з тваринами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як зазначається, сьогодні, 5 листопада, суд розпочав слухання кримінальної справи за обвинуваченням 37-річного чоловіка у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Зокрема, сьогодні у ході засідання міру запобіжного заходу у вигляді арешту чоловікові було продовжено на 60 днів.

"За результатами підготовчого судового засідання було призначено справу до судового розгляду. Перше судове засідання відбудеться 15 листопада об 11:30", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що мешканець Одеси протягом декількох місяців знущався над котами, яких його співмешканка брала у волонтерів для надання постійного притулку. Чоловік наносив їм удари, піддаючи впливу термічних факторів та завдаючи інших тілесних ушкоджень, "отримуючи від цього хворобливе задоволення".

Додамо, також повідомлялося, що в Україні вперше арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами.