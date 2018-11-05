Суд Одессы продлил арест мужчины, который жестоко обращался с животными

Фото: одессит, который жестоко обращался с животными facebook.com/pushkinska)

Первое судебное заседание по делу состоится 15 ноября

Киевский районный суд Одессы на два месяца продлил арест мужчины, который жестоко обращался с животными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, сегодня, 5 ноября, суд начал слушание уголовного дела по обвинению 37-летнего мужчины в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

В частности, сегодня в ходе заседания мера пресечения в виде ареста мужчине была продлена на 60 дней.

"По результатам подготовительного судебного заседания было назначено дело к судебному разбирательству. Первое судебное заседание состоится 15 ноября в 11:30", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что житель Одессы в течение нескольких месяцев издевался над котами, которых его сожительница брала у волонтеров для предоставления постоянного убежища. Мужчина наносил им удары, подвергая воздействию термических факторов и нанося другие телесные повреждения, "получая от этого болезненное удовлетворение".

Добавим, также сообщалось, что в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными.