Суд Одессы продлил арест мужчины, который жестоко обращался с животными

Первое судебное заседание по делу состоится 15 ноября
Киевский районный суд Одессы на два месяца продлил арест мужчины, который жестоко обращался с животными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отмечается, сегодня, 5 ноября, суд начал слушание уголовного дела по обвинению 37-летнего мужчины в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).
В частности, сегодня в ходе заседания мера пресечения в виде ареста мужчине была продлена на 60 дней.
"По результатам подготовительного судебного заседания было назначено дело к судебному разбирательству. Первое судебное заседание состоится 15 ноября в 11:30", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что житель Одессы в течение нескольких месяцев издевался над котами, которых его сожительница брала у волонтеров для предоставления постоянного убежища. Мужчина наносил им удары, подвергая воздействию термических факторов и нанося другие телесные повреждения, "получая от этого болезненное удовлетворение".
Добавим, также сообщалось, что в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными.