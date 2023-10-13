Суд в Одессе арестовал военного, которого подозревают в получении миллионной взятки

"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следователь судья частично удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Размер залога составляет почти 10 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

По версии правоохранителей, военнослужащий требовал от главы одного из поселковых советов Кировоградской области 1 млн гривен за то, чтобы не менять место регистрации отдельных бригад теробороны на территории поселкового совета.

Его задержали во время получения взятки.

Коррупция в армии

Напомним, сегодня, 13 октября, стало известно, что в Днепре задержали военного, который требовал от подчиненных взятку за начисление боевых выплат.

Также мы писали, что главу одного из военкоматов в Винницкой области поймали на получении взятки в размере 2 тысяч долларов.