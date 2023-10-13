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Суд в Одессе арестовал военного, которого подозревают в получении миллионной взятки

Иллюстративное фото: суд в Одессе арестовал военного, которого подозревают в получении миллионной взятки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения украинскому подполковнику в виде содержания под стражей. Он мог получить взятку в размере 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следователь судья частично удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Размер залога составляет почти 10 миллионов гривен", - сказано в сообщении. 

По версии правоохранителей, военнослужащий требовал от главы одного из поселковых советов Кировоградской области 1 млн гривен за то, чтобы не менять место регистрации отдельных бригад теробороны на территории поселкового совета. 

Его задержали во время получения взятки. 

Коррупция в армии

Напомним, сегодня, 13 октября, стало известно, что в Днепре задержали военного, который требовал от подчиненных взятку за начисление боевых выплат

Также мы писали, что главу одного из военкоматов в Винницкой области поймали на получении взятки в размере 2 тысяч долларов. 

 

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